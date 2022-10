BVB-Profi Brandt: «90 Minuten Widerstand leisten»

Dortmund (dpa)

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt erwartet keine schnelle Verbesserung beim schwächelnden Bundesligisten Borussia Dortmund. «Natürlich ist es nicht so, dass da von heut auf morgen der Riesensprung kommt», sagte der BVB-Profi dem Pay-TV-Sender Sky. «Aber Schritt für Schritt muss es uns wieder gelingen.» Dortmund hat in den bisherigen zehn Bundesliga-Spielen der Saison bereits vier Niederlagen kassiert und liegt in der Tabelle nur auf Platz acht.

Von dpa