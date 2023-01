BVB-Profi Haller vor langem Weg zurück in Normalität

Beim BVB hat das lange Warten ein Ende. Mit dem Start in die Vorbereitung auf den zweiten Saison-Abschnitt kehrt der an Krebs erkrankte Sébastien Haller in den Mannschaftskreis zurück.

Für den schwer erkrankten Sébastien Haller beginnt der lange Weg zurück in die Normalität. Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie wird der 28 Jahre alte Angreifer am späten Montagnachmittag erstmals seit seiner Hodenkrebs-Diagnose im Kreis seiner Mannschaftskollegen zurückerwartet. Beim Auftakt der Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt in der Fußball-Bundesliga soll er Teile der obligatorischen Leistungsdiagnostik absolvieren.

Der im vergangenen Sommer für über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtete Dortmunder Rekordeinkauf, der als Ersatz für Torgarant Erling Haaland (Manchester City) gedacht war, hatte sich noch im November einer zweiten Operation unterziehen müssen.

Nach derzeitiger Planung wird Haller am kommenden Freitag mit in das gut einwöchige Trainerlager des Bundesliga-Sechsten nach Marbella reisen. «Er verspürt riesige Lust, endlich wieder bei uns zu sein und trainieren zu können. Wir freuen uns total für ihn und auf ihn», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst den «Ruhr Nachrichten». Auf Basis der beim Medizintest ermittelten Daten soll ein behutsames Aufbautraining erfolgen - ohne Druck der Vereinsspitze.

Auch für die anderen BVB-Profis begann das neue Jahr mit der Ermittlung von Fitnesswerten. Dem Vernehmen scheint Marco Reus seine Sprunggelenksverletzung überwunden zu haben und nach monatelanger Zwangspause wieder zur Verfügung zu stehen. Ähnlich positive Prognosen gibt es bei Rekonvaleszenten wie Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP), Anthony Modeste (Leisten-OP) und Marius Wolf (Gleichgewichtsstörungen), die Trainer Edin Terzic sieben Wochen nach dem unrühmlichen Jahresabschluss in Mönchengladbach (2:4) und dem Absturz auf Rang sechs begrüßte.

Am Mittwoch soll die erste komplette Einheit auf dem Rasen stattfinden. Der Feinschliff für den Bundesliga-Wiederbeginn am 22. Januar gegen den FC Augsburg erfolgt in Marbella. Dort finden Tests gegen Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und den FC Basel (13. Januar) statt.