BVB siegt 3:2 in Frankfurt: Nun sechs Punkte hinter Bayern

Der Tabellen-Zweite gewann am Samstagabend nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch 3:2 bei Eintracht Frankfurt und liegt damit nun sechs Punkte hinter den Münchnern. Der Rekordmeister war am Freitag Borussia Mönchengladach 1:2 unterlegen. Rafael Borré sorgte mit seinen Toren in der 15. und 24. Minute für die 2:0-Halbzeitführung der Frankfurter, die Platz sieben belegen. Für den BVB verkürzte Thorgan Hazard (71.), Jude Bellingham (87.) und Mahmoud Dahoud (89.) trafen spät noch zum umjubelten Sieg.