BVB-Sportchef Kehl betont: Wollen mit Moukoko verlängern

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko unbedingt verlängern. «Er hat noch nicht unterschrieben. Aber wir sind sicher: Wir sind weiterhin der richtige Club für ihn und wollen die Geschichte weiterschreiben», sagte Sportchef Sebastian Kehl im Sport1-«Doppelpass» über den 17-Jähr igen, der mit dem Siegtor gegen den FC Schalke 04 am Samstag (1:0) zum Derby-Helden geworden war.

Von dpa