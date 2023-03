BVB startet mit Hummels - Süle auf der Bank

Gelsenkirchen (dpa)

Mit Mats Hummels in der Startelf geht Borussia Dortmund das Revierderby beim FC Schalke 04 an. Der 34-Jährige ersetzt in der Innenverteidigung Nationalspieler Niklas Süle, der zunächst auf der Bank sitzt. Für Hummels ist es der erste Startelf-Einsatz in der Fußball-Bundesliga seit dem 4:1-Sieg der Borussia gegen Hertha BSC am 19. Februar. Sollte der BVB gewinnen, wäre Hummels als erster Profi bei elf Siegen im Revierderby dabei gewesen.

Von dpa