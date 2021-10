BVB-Trainer Rose zu Haaland-Verbleib: «nicht unrealistisch»

Amsterdam (dpa)

BVB-Trainer Marco Rose hat die Hoffnung auf einen Verbleib von Ausnahmestürmer Erling Haaland bei Borussia Dortmund noch nicht aufgegeben. «Ich glaube, dass es nicht unrealistisch ist», sagte Rose am Dienstagabend bei der Streamingplattform Amazon Prime vor dem Champions-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten bei Ajax Amsterdam. «Wir sollten jede Chance wahrnehmen», meinte er weiter. Haaland fühle sich wohl, im Verein, in der Mannschaft, mit den Fans. «Warum sollte nicht ein schlauer Junge wie Erling das Gefühl entwickeln, wenn sich die Dinge gut entwickeln, in Dortmund zu bleiben?», fragte der Coach. «Ich sehe durchaus eine Chance.»

Von dpa