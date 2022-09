BVB-Trainer Terzic freut sich auf Wiedersehen mit Rose

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Chefcoach Edin Terzic freut sich auf das schnelle Wiedersehen mit Marco Rose. Terzic schmunzelte am Donnerstag über die Verpflichtung des ehemaligen BVB-Coaches durch RB Leipzig, dem kommenden Gegner der Westfalen. «Es freut mich, dass Marco zurück ist in der Bundesliga. Dass wir uns so schnell wiedersehen, damit hätten wir so sicher beide nicht gerechnet», sagte Terzic, der das Traineramt in Dortmund im Sommer nach der Trennung des BVB von Rose übernommen hatte.

Von dpa