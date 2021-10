Can zurück im BVB-Kader: Wolf gegen Augsburg in Startelf

Dortmund (dpa)

Nationalspieler Emre Can ist zurück im Kader von Borussia Dortmund. Nach einer seit August anhaltenden Zwangspause gehört der von einer Muskelverletzung genesene 27 Jahre alte Nationalspieler zum Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für die Partie am Samstag (15.30 uhr/Sky) gegen den FC Augsburg, sitzt aber zunächst auf der Bank. Für den verletzten Torjäger Erling Haaland rückt überraschenderweise Marius Wolf in die Startelf.

Von dpa