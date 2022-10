Cannabis-Plantagen in Wuppertal und Hückeswagen ausgehoben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Polizisten haben in Wuppertal und Hückeswagen zwei große Cannabis-Plantagen entdeckt. Insgesamt fast 2300 Pflanzen und 21 Kilogramm Marihuana seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei in Düsseldorf am Dienstag mit. Mehr als 100 Polizisten seien im Einsatz gewesen, um zehn Objekte in Wuppertal, Hückeswagen und Düsseldorf zu durchsuchen.

Von dpa