Cannabis und Kokain im Auto: Festnahme nach Panne

Kerpen (dpa/lnw)

Weil ihr Auto eine Panne hatte, sind zwei Männer vorläufig wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Polizisten hatten das Pannenauto der Männer am Mittwoch auf einer Autobahn in der Nähe von Kerpen bei Köln entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach nahmen die Beamten einen Cannabisgeruch wahr, als sie sich dem Auto näherten.

Von dpa