Die Messe Caravan Salon bleibt bis mindestens 2028 in Düsseldorf.

Die Messe und der Caravaning Industrie Verband (CIVD) hätten ihre Kooperation vorzeitig verlängert, berichtete der CIVD am Donnerstag. Der Caravan Salon ist nach Angaben des Verbandes die weltweit größte Messe der Caravaningbranche. Von 1962 bis 1993 wurde der Caravan Salon in Essen veranstaltet. Seit 1994 wird er jährlich auf dem Messegelände in Düsseldorf ausgetragen und zählt zu den wenigen Großmessen, die auch während der Coronapandemie immer live vor Ort stattgefunden haben. Der 62. Caravan Salon findet vom 26. August bis 3. September 2023 statt.