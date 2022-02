Aus zunächst ungeklärter Ursache hat in Goch (Kreis Kleve) ein Carport Feuer gefangen.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Durch den Brand am frühen Sonntagmorgen seien der Carport und ein darunter stehendes Auto zerstört worden, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Wagen, die in der Nähe abgestellt waren, seien leicht beschädigt worden. Verletzt wurde demnach niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauerten laut Polizeiangaben zunächst an.