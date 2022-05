Carro: Bayer sieht «keinen Bedarf» für einen Sportdirektor

Bayer Leverkusen plant nach dem Abschied von Sportchef Rudi Völler zunächst ohne einen Sportdirektor. Simon Rolfes ist dem früheren Weltmeister Völler als Sport-Geschäftsführer nachgefolgt, dadurch ist sein früherer Posten als Sportdirektor eigentlich frei geworden. Rolfes habe «starke Leute in seinem Team», sagte Club-Chef Fernando Carro im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Dazu unterstütze er Rolfes auch im sportlichen Bereich. «Natürlich wird viel Arbeit auf ihn und uns zukommen», sagte Carro: «Dennoch sehen wir aktuell keinen Bedarf für die Rolle eines Sportdirektors.»

Der frühere Stürmer Stefan Kießling, derzeit für die «Koordination Lizenz» zuständig, strebt nicht in den sportlichen Management-Bereich. «Stefan Kießling hat eine andere, mehr organisatorisch orientiert Rolle im Verein», sagte Carro.

Das Modell mit Geschäftsführer und Sportdirektor hatte sich in Leverkusen jahrelang bewährt. Völler war zunächst Sportdirektor unter Manager Reiner Calmund, ihm arbeiteten später Jonas Boldt und eben Rolfes zu. Nun will sich Bayer aber anders aufstellen, zumal Völler als Mitglied des Gesellschafter-Ausschuss im Verein bleibt.

«Es wird sich in den täglichen Routinen durch sein Fehlen etwas ändern. Allerdings, wenn wir seinen Rat brauchen, wird er da sein», sagte Carro: «Rudi hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr aus den täglichen Themen zurückgezogen. Er hat das mit Weitsicht sehr gut vorbereitet. Er ist sich bewusst, dass seine Erfahrung und seine Ratschläge weiter wichtig sind. Wir brauchen sie vielleicht nicht jeden Tag, aber in entscheidenden Situationen können wir drauf zurückgreifen.»