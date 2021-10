CDU in NRW: Laumann tritt für Vorstand nicht mehr an

Düsseldorf (dpa)

Die CDU in Nordrhein-Westfalen steht vor einem personellen Umbruch. So wird beim Landesparteitag am Wochenende in Bielefeld Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (64 Jahre) nicht mehr für einen Posten im Vorstand kandidieren. Nach dpa-Informationen soll an seiner Stelle Sabine Verheyen (56) aus dem Kreisverband Aachen für einen der fünf Stellvertreter-Posten antreten. Neue Spitze der CDU-NRW und Nachfolger von Armin Laschet soll Verkehrsminister Hendrik Wüst (46) werden.

Von dpa