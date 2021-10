Ceconomy im letzten Quartal unter Druck: Prognosen gehalten

Düsseldorf (dpa)

Der Elektronikkonzern Ceconomy hat im letzten Quartal seines Geschäftsjahres Federn lassen müssen. Der Umsatz ging in den Monaten Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 5,17 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Dies sei den Nachholeffekten im Vorjahr geschuldet, hieß es von der Media-Markt- und Saturn-Mutter. Die Onlineumsätze konnten auch im vierten Quartal weiter deutlich zulegen.

Von dpa