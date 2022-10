Ceconomy steigert Umsatz und übertrifft Prognosen

Düsseldorf (dpa)

Der Elektronikhändler Ceconomy hat im letzten Jahresviertel besser abgeschnitten als erwartet und so seine Umsatzprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. So stiegen die Erlöse im vierten Quartal (per Ende September) um 1,3 Prozent auf gut 5,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Gestützt wurde das Wachstum durch Marketingkampagnen, wie es hieß. Währungs- und portfoliobereinigt lag das Plus bei 3,6 Prozent. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Von dpa