Cevian verkauft Teil seiner Thyssenkrupp-Beteiligung

Essen (dpa)

Der schwedische Finanzinvestor Cevian hat sich von fast der Hälfte seiner Beteiligung am Industrie- und Stahlunternehmen Thyssenkrupp getrennt. Der Anteil sei von etwa 15 auf 7,9 Prozent gesenkt worden, erklärte der Investor am Dienstag auf Anfrage. Cevian werde jedoch einer von Thyssenkrupps wichtigsten Investoren bleiben und das Management in seinem Kurs weiter unterstützen.

Von dpa