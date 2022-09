Champions League: BVB hofft auf Auftaktsieg über Kopenhagen

Das frühe Aus in der Champions League kostete den BVB in der vergangenen Saison viel internationales Renommee. Nun soll das Image wieder aufpoliert werden. Doch ohne einen Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Außenseiter Kopenhagen dürfte das schwierig werden.

Borussia Dortmund steht gleich zum Start in die Champions League unter Zugzwang. Vor den beiden schweren Auswärtspartien bei Manchester City und beim FC Sevilla trifft der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Dienstag (18.45 Uhr/Amazon Prime) daheim auf den vermeintlich leichtesten Gegner FC Kopenhagen. «Wenn wir die Gruppenphase überstehen wollen, sollten wir das Spiel zum Auftakt gewinnen», forderte Sportdirektor Sebastian Kehl. Nach dem frühen Gruppen-Aus in der Vorsaison hoffen alle Beteiligten auf einen längeren Verbleib im Wettbewerb. «Ich glaube, dass wir ein deutlich besseres Gesicht zeigen», sagte Trainer Edin Terzic.