Charts: Ein guter Tag für die Donots

Baden-Baden (dpa)

Wahrhaftig ein guter Tag für die Donots: Mit ihrem neuen Album «Heut ist ein guter Tag» hat die NRW-Punkband zum ersten Mal in ihrer knapp 30-jährigen Geschichte den ersten Platz der deutschen Album-Charts erobert. Wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte, setzte sich das Quintett gegen Sänger Joel Brandenstein («Schwarz & Bunt», zwei) und Die Ärzte durch, die dank einer Vinyl-Sonderauflage ihrer 1996 erschienenen Platte «Le Frisur» an die dritte Stelle klettern. Die Top Fünf komplettieren Prinz Pi («ADHS», vier) und Elif («Endlich tut es wieder weh», fünf).

Von dpa