Chelsea-Trainer vor BVB-Spiel: Test gegen fantastischen Club

Dortmund (dpa)

Chelsea-Trainer Graham Potter sieht seine Mannschaft durch die enormen Transferausgaben in dieser Saison in einer besonderen Situation. «Es gibt natürlich mehr Druck und höhere Erwartungen, wenn man viel Geld ausgibt», sagte der 47-Jährige am Dienstag vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Borussia Dortmund.

Von dpa