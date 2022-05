Chlorgasunfall: Poolbesitzer schwer verletzt

Bergisch Gladbach (dpa/lnw)

Ein Mann in Bergisch Gladbach hat bei Wartungsarbeiten an seinem Pool am Montagmittag eine Chlorvergiftung erlitten. Der Mann habe in seinem Keller Flüssigchlor verschüttet und darauf die Feuerwehr per Telefon um Hilfe gebeten, teilte die Feuerwehr mit. Auf Grund der ätzenden Dämpfe wurde dem Mann gesagt, er solle sich umgehend ins Freie begeben und die Kellertür schließen.

Von dpa