Claas hält Kontakt zu 40 Vertriebsmitarbeitern in Ukraine

Harsewinkel (dpa/lnw)

Der Landmaschinenhersteller Claas hält seit Tagen Kontakt zu seinen 40 Mitarbeitern in der Ukraine. Der Produzent von Mähdreschern, Traktoren und Häckslern aus Ostwestfalen habe einen engen Draht über die Tochter Claas Ukraine mit Sitz in Kiew, hieß es am Donnerstag in Harsewinkel. «Von dort wird regelmäßig mit den Mitarbeitern im Land kommuniziert», sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Kollegen handelt es sich demnach um Ukrainer.

Von dpa