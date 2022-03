Clubs vor Öffnung: «Wir müssen quasi von vorne anfangen»

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen bereiten sich Betreiber von Clubs und Diskotheken auf die Wiedereröffnung am Wochenende vor. «Wir freuen uns total und sind sehr erleichtert gewesen, als die endgültige Entscheidung gefallen ist», sagte Clubbetreiber Arif Köse am Donnerstag. Am Wochenende öffnet er die Türen der «Rudas Studios» in Düsseldorf wieder für seine Gäste. Der Gaststättenverband Dehoga kritisierte unterdessen den kurzen Vorlauf von Seiten des Landes.

Von dpa