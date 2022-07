Coach Farke fordert Verbleib von Torhüter Sommer

Mönchengladbach (dpa)

Trainer Daniel Farke hat sich mit deutlichen Worten für einen Verbleib von Torhüter Yann Sommer bei Borussia Mönchengladbach ausgesprochen. «Ich habe keine anderen Anzeichen. Er trainiert sehr hart und hat direkt wieder eine Führungsrolle in unserer Mannschaft übernommen. Jeder weiß, wie wichtig eine Nummer eins im Fußball ist, darum haben wir auch kein Bestreben, einen der besten Torhüter Europas abzugeben. Wir sind heilfroh, dass wir in Yann Sommer eine Gladbach-Legende hier spielen haben», wurde der neue Fußball-Lehrer am Donnerstag in der «Rheinischen Post» zitiert.

Von dpa