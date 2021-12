Corona: Adventskonzert der Landesregierung wieder ohne Gäste

Kevelaer (dpa/lnw)

Der Schauspieler und Sänger Uwe Ochenknecht tritt am Samstag beim Adventskonzert der Landesregierung auf. Der 65-Jährige werde weihnachtliche Texte vortragen, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mit. Die anderthalbstündige Veranstaltung findet in der Marienbasilika in Kevelaer statt, Beginn ist um 20.15 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie ist das Konzert wie schon im Vorjahr ins Internet verlagert, es sind vor Ort also keine Besucher zugelassen. In Coronazeiten wolle man «mit der Übertragung des Konzerts ein bisschen Glanz und besinnliche Momente zur Weihnachtszeit nach Hause bringen», sagte WDR-Intendant Tom Buhrow.

Von dpa