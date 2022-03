Corona: Chefcoach Kramer und sechs Spieler betroffen

Bielefeld (dpa)

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld muss das Ligaspiel bei Borussia Dortmund coronabedingt ohne Cheftrainer Frank Kramer und sechs Profis bestreiten. «Frank zählt zu den Personen, die es leider erwischt hat», sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Samstag und bestätigte Spekulationen über einen positiven Test beim Fußball-Lehrer. Trotz der hohen Zahl an Ausfällen sei die Austragung der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aber nicht gefährdet. «Es gibt Regeln, wann man antreten muss. Die erfüllen wir. Insofern steht dem Spiel zum jetzigen Zeitpunkt nichts im Wege. Wir haben eine schlagkräftige Truppe, die in Dortmund alles raushauen wird», kommentierte Arabi.

Von dpa