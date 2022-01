Corona-Demonstrationen in Bielefeld friedlich

Bielefeld (dpa/lnw)

Bei mehreren Aufzügen von Gegnern der Corona-Maßnahmen und entsprechenden Gegen-Kundgebungen ist es am Freitagabend in Bielefeld zunächst friedlich geblieben. Es gebe bislang keinerlei Auseinandersetzungen, sagte eine Polizeisprecherin. Einer der drei angemeldeten Aufzüge von Gegnern der Corona-Maßnahmen sei nah an der Grenze zu 750 Teilnehmern, bei der 3G-Pflicht gelte. «Da sind wir im Moment in den Gesprächen.» Alle anderen Versammlungen seien unter dieser Grenze geblieben. Die fünf angemeldeten Gegen-Kundgebungen seien teilweise auch schon wieder beendet.

Von dpa