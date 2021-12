Corona-Fall: Spiel Blomberg-Lippe gegen BVB abgesagt

Berlin (dpa)

Nach einem Corona-Fall der Omikron-Variante im Team der HSG Blomberg-Lippe ist das für Mittwoch (19.30 Uhr) geplante Top-Spiel der Handball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund abgesagt worden. Das teilte der Verein aus der Frauen-Bundesliga am Dienstagabend auf seiner Homepage mit. Nahezu die komplette Blomberger Mannschaft müsse nun mindestens bis zum 4. Januar in Quarantäne bleiben, ordnete das zuständige Gesundheitsamt für die Kontaktpersonen an.

Von dpa