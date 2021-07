Corona-Impfungen in der Geschäftsstelle der Pinguine

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen".

Die Krefeld Pinguine wollen ihren Fans die Rückkehr zu einem Spiel erleichtern und machen ihnen ein Impfangebot. Demnach können sie sich in der Geschäftsstelle des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an den beiden folgenden Samstagen (24. und 31. Juli) gegen Corona impfen lassen. «Wir impfen natürlich nicht nur Fans der Pinguine, sondern jeden, der sich bei uns gesundheitlich absichern lassen möchte. Den Termin zur Zweitimpfung legen wir trotzdem so, dass zum Saisonstart ein vollständiger Impfschutz gegeben ist», sagte René Navrkal, Leiter der Ticketing-Abteilung.

Zum Ligastart der Krefelder am 10. September gegen die Düsseldorfer EG dürfen voraussichtlich nur Geimpfte, Genese oder Getestete in die Yayla Arena.