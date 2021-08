Corona-Infektionsrate in NRW steigt weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Das Landeszentrum Gesundheit meldete am Montag (Stand: 0.00 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5. Der Wert gibt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Am Sonntag lag er noch bei 24,0, am Montag vor einer Woche bei 17,1. Auch auf dem Corona-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) wird die aktuelle Corona-Inzidenz für NRW mit 24,5 angegegeben.