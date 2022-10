Corona-Inzidenz bei 612,2: Fast 30.000 neue Fälle

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit 612,2 angegeben. Damit war der Wert etwas niedriger als am Dienstag der vergangenen Woche mit 621,4. Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 29.932 bestätigte neue Fälle sowie 50 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Von dpa