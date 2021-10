Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Samstagmorgen mit 54,2 an. Zum Vergleich: Am Freitag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen bei 55,9 gelegen. Am Samstag vergangener Woche betrug er 58,5. Die bundesweite Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht von 64,3 auf 64,4.

Von dpa