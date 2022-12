Corona-Inzidenz in NRW bei 356,3

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Freitag mit 356,3 angegeben. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner noch 342,6 betragen. Am Freitag vor einer Woche waren es 318,0 gewesen. NRW lag am Freitag damit weiter über dem Bundesschnitt, für Deutschland gab das RKI eine Inzidenz von 258,5 an.

Von dpa