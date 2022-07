Corona-Inzidenz in NRW bei 506,9

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen liegt in Nordrhein-Westfalen bei 506,9. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sank somit weiter, am Vortag hatte der Wert 512,3 betragen und eine Woche zuvor 572,0, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag hervorging. Bundesweit lag die Inzidenz zuletzt bei 630,4, auch hier mit sinkender Tendenz.

Von dpa