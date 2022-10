Corona-Inzidenz in NRW bei 637,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit 637,6 angegeben. Am Mittwoch waren 643,0 gemeldet worden, vor einer Woche hatte der Wert noch knapp 400 betragen. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 793,8.

Von dpa