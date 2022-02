Corona-Inzidenz in NRW erneut gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Dienstag bei 1485,0. Am Tag zuvor war die Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland noch mit 1444,3 und am Dienstag vergangener Woche mit 1272,1 angegeben worden. NRW befand sich aktuell weiter leicht über dem bundesweiten Wert von 1441,0.

Von dpa