Corona-Inzidenz in NRW fast doppelt so hoch wie im Bund

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen am Dienstag weiter gestiegen. Sie lag mit 108,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen annähernd doppelt so hoch wie der Bundeswert von 58. Das geht aus den Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag hervor. Bundes- und landesweiter Spitzenreiter bei den Zahlen war Leverkusen mit einer Inzidenz von 202,8.

Am Montag waren die Inzidenzwerte in NRW wieder auf einen dreistelligen Wert gestiegen - von 99,2 am Vortag auf 103,3. Allerdings spielt die Inzidenz in der Pandemie inzwischen eine andere Rolle als früher. Laut der Corona-Schutzverordnung bleibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab der die «3G-Regeln» (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten. Diese Regel gilt aber bereits überall in NRW.

Am Dienstag meldete das RKI 2405 neue Infektionen binnen 24 Stunden in Nordrhein-Westfalen. 14 Menschen starben. Neben Leverkusen meldeten auch Wuppertal (179,4), Solingen (177,1) Bielefeld (160,7) und Mönchengladbach (155,9) hohe Corona-Inzidenzwerte. Die fünf NRW-Kommunen führen auch bundesweit die Liste an. Vergleichsweise moderate Zahlen gibt es noch in Kleve (50,9), Soest (55,7) und Coesfeld (58).