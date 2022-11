Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 255,8

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen mit 255,8 angegeben. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit in NRW weiter über dem Bundesdurchschnitt (199,2). Vor einer Woche (9. November) lag die Inzidenz in NRW mit 375,0 noch deutlich höher.

Von dpa