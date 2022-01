Corona-Inzidenz in NRW liegt wieder über 200

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist über die Marke von 200 gestiegen. Binnen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter pro 100 000 Einwohnern 206,2 Neuinfektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht. Es ist der fünfte Tagesanstieg in Folge, am Sonntag waren es noch 199,4 und am Montag vor einer Woche 183,8. In anderen Bundesländern ist das Infektionslevel höher, der deutschlandweite Schnitt lag am Montagmorgen laut RKI bei 232,4. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wurde, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus - der tatsächliche Schnitt liegt also wohl höher.

Von dpa