Corona-Inzidenz in NRW nun bei 597,9

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit 597,9 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche hatte damit eine sinkende Tendenz. Am Vortag war eine Inzidenz von 623,6 gemeldet worden, eine Woche zuvor hatte der Wert am Mittwoch (13.7.) noch bei 654,0 gelegen. Bundesweit registrierte das RKI aktuell eine Inzidenz von 740,1.

Von dpa