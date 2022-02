Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 1249,9 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonntag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1261,2 gelegen, am Samstag bei 1290,0. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 1346,8 erneut höher als in NRW.

Von dpa