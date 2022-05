Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht auf 510,1

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Indikator für die Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist erneut leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen bei 510,1 - nach 519,2 am Vortag. Vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter einen Wert von 695,8 Ansteckungen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner gemeldet. Bundesweit wurde am Freitag eine Inzidenz von 553,2 registriert.

Von dpa