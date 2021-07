Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht auf 5,7

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. Die Kennziffer, die die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen benennt, lag am Donnerstagmorgen bei 5,7 und damit um 0,1 niedriger als am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 5,2 und damit um 0,1 höher als einen Tag zuvor. Insgesamt sind in der Pandemie in NRW 17.190 Menschen in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - das waren fünf mehr als am Vortag.