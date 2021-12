Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz mit 220,6 an. Am Dienstag hatte die Kennziffer für die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 232,1 gelegen, am Montag bei 238,3. Bundesweit meldete das RKI am Mittwoch eine Inzidenz von 289,0. Damit liegt NRW weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt aller Länder.

Von dpa