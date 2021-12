Corona-Inzidenz in NRW stagniert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen hat sich in Nordrhein-Westfalen binnen 24 Stunden nicht verändert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche stagnierte nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag bei 250,4. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 285,2 gelegen. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag mit 331,8 weiterhin deutlich höher als in NRW.

Von dpa