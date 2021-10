Corona-Inzidenz in NRW stagniert bei 55,9

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitag mit 55,9 an. Bereits am Donnerstag waren 55,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert worden - vor einer Woche lag der Wert aber noch bei 61,2. Die bundesweite Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht von 63,0 auf 64,3.

Von dpa