Corona-Inzidenz in NRW steigt auf Rekordwert

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist auf einen Rekordwert gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntagmorgen bei 219,8, nach 213,1 am Vortag. Jedoch liegt NRW weiterhin deutlich unter dem Bundeswert, den das RKI am Sonntag mit 372,7 angab.

