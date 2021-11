Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter

Die Corona-Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen steigen weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Donnerstag bei 154,3. Am Mittwoch hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 147,9 betragen und vor einer Woche 96,5. Der NRW-Inzidenzwert lag aber immer noch weit unter dem für Donnerstag gemeldeten bundesweiten Wert von 249,1.

Die Gesundheitsämter in NRW meldeten binnen 24 Stunden 6074 Neuinfektionen und 22 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Am höchsten war die Inzidenz am Donnerstag mit 250,1 in Leverkusen, gefolgt von Gütersloh mit 247,0. Aber auch die Karnevalshochburg Köln verzeichnete zum Auftakt der närrischen Saison am Donnerstag einen hohen Wert von 212,5. In Düsseldorf lag die Inzidenz bei 178,9. Zum Karnevalsstart gilt in den besonders frequentierten Vierteln in den abgesperrten Feierzonen in den Hochburgen Köln und Düsseldorf die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene).