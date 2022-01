Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Dienstagmorgen mit 216,9 im bevölkerungsreichsten Bundesland an. Das ist der sechste Tagesanstieg in Folge, wobei das RKI weiter von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Der bundesweite Wert betrug nach dem Meldestand des RKI am Dienstagmorgen 239,9.

Von dpa