Corona-Inzidenz in NRW verharrt bei 5,6

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen verharrt auf niedrigem Niveau. Die Kennziffer, die die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wiedergibt, lag am Dienstagmorgen wie bereits am Vortag unverändert bei 5,6, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Auch vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 5,6 gelegen. Bundesweit gab das RKI die Inzidenz am Dienstag mit 4,9 an. Binnen 24 Stunden kamen in NRW 114 Corona-Neuinfektionen und sechs Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Vier Kreise und kreisfreie Städte wiesen am Dienstag eine zweistellige Sieben-Tage-Inzidenz auf. An der Spitze lag weiterhin der Hochsauerlandkreis (15,4), gefolgt vom Landkreis Lippe (14,4). In der Landeshauptstadt Düsseldorf sank die Inzidenz auf 12,9. In Soest lag der Wert bei 12,3. Am unteren Ende der Skala wies laut RKI-Daten am Dienstag Remscheid eine Null-Inzidenz (0,0) auf. Mülheim lag bei 0,6.